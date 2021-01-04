Опубліковано календар матчів збірної України на 2021 рік

Фото: гравці збірної України (facebook.com/uafukraine)

Українська асоціація футболу опублікувала календар матчів національної команди на 2021 рік. Стартуватиме команда Андрія Шевченка 24 березня на виїзді проти чинних чемпіонів світу - команди Франції, а завершить рік 16 листопада також у гостях проти Боснії та Герцоговини.

Розклад ігор оприлюднено на Facebook-сторінці організації.

У "синьо-жовтих" заплановано 11 офіційних поєдинків в рамках перенесеного чемпіонату Європи і кваліфікації до чемпіонату світу-2022. Також підопічні Шевченка мають намір провести три товариські зустрічі, проте суперники поки невідомі.

Список всіх матчів збірної України, які заплановані на 2021 рік:

24.03.2021 21:45 відбір на ЧС-2022

Франція - Україна

28.03.2021 21:45 відбір на ЧС-2022

Україна - Фінляндія

31.03.2021 21:45 відбір на ЧС-2022

Україна - Казахстан

Товариський матч - суперник уточнюється

13.06.2021 22:00 чемпіонат Європи

Нідерланди - Україна

17.06.2021 16:00 чемпіонат Європи

Україна - Північна Македонія

21.06.2021 19:00 чемпіонат Європи

Україна - Австрія

01.09.2021 17:00 відбір на ЧС-2022

Казахстан - Україна

04.09.2021 19:00 відбір на ЧС-2022

Україна - Франція

Товариський матч - суперник уточнюється

09.10.2021 19:00 відбір на ЧС-2022

Фінляндія - Україна

12.10.2021 21:45 відбір на ЧС-2022

Україна - Боснія і Герцеговина

Товариський матч - суперник уточнюється

16.11.2021 21:45 відбір на ЧС-2022

Боснія і Герцеговина - Україна

Календар матчів збірної України на 2021 рік ⠀ На який матч ти чекаєш найбільше? ⠀ #УАФ #МиЗбірна #НаціональнаЗбірна Posted by Українська Асоціація Футболу / Ukrainian Association of Football on Monday, January 4, 2021

Нагадаємо, за підсумками 2020 року збірна України потрапила в топ-25 найсильніших команд.