Опубліковано календар матчів збірної України на 2021 рік

Українська асоціація футболу опублікувала календар матчів національної команди на 2021 рік. Стартуватиме команда Андрія Шевченка 24 березня на виїзді проти чинних чемпіонів світу - команди Франції, а завершить рік 16 листопада також у гостях проти Боснії та Герцоговини.
Розклад ігор оприлюднено на Facebook-сторінці організації.
У "синьо-жовтих" заплановано 11 офіційних поєдинків в рамках перенесеного чемпіонату Європи і кваліфікації до чемпіонату світу-2022. Також підопічні Шевченка мають намір провести три товариські зустрічі, проте суперники поки невідомі.
Список всіх матчів збірної України, які заплановані на 2021 рік:
24.03.2021 21:45 відбір на ЧС-2022
Франція - Україна
28.03.2021 21:45 відбір на ЧС-2022
Україна - Фінляндія
31.03.2021 21:45 відбір на ЧС-2022
Україна - Казахстан
Товариський матч - суперник уточнюється
13.06.2021 22:00 чемпіонат Європи
Нідерланди - Україна
17.06.2021 16:00 чемпіонат Європи
Україна - Північна Македонія
21.06.2021 19:00 чемпіонат Європи
Україна - Австрія
01.09.2021 17:00 відбір на ЧС-2022
Казахстан - Україна
04.09.2021 19:00 відбір на ЧС-2022
Україна - Франція
Товариський матч - суперник уточнюється
09.10.2021 19:00 відбір на ЧС-2022
Фінляндія - Україна
12.10.2021 21:45 відбір на ЧС-2022
Україна - Боснія і Герцеговина
Товариський матч - суперник уточнюється
16.11.2021 21:45 відбір на ЧС-2022
Боснія і Герцеговина - Україна
Календар матчів збірної України на 2021 рік ⠀ На який матч ти чекаєш найбільше? ⠀ #УАФ #МиЗбірна #НаціональнаЗбірнаPosted by Українська Асоціація Футболу / Ukrainian Association of Football on Monday, January 4, 2021
Нагадаємо, за підсумками 2020 року збірна України потрапила в топ-25 найсильніших команд.