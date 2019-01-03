Гол Циганкова став одним з найкращих на груповому етапі Ліги Європи

Фото: Віктор Циганков у матчі проти "Астани" (fcdynamo.kiev.ua)

Вінгер "Динамо" відзначився у ворота "Астани"

УЄФА включив гол півзахисника київського "Динамо" Віктора Циганкова в число кращих на груповому етапі Ліги Європи. Список найбільш видовищних точних ударів опублікований в Twitter другого за престижністю європейського клубного турніру.

Вінгер "біло-синіх" забив ефектний м'яч у ворота казахстанської "Астани" в першому турі.

Крім українця були відзначені Лука Йович (Айнтрахт), Патрік Кутроне (Мілан), Мусса Дженепо (Стандард), Кай Хавертц (Байєр), Рубен Лофтус-Чик (Челсі), Лео Жаба (ПАОК), Еміль Сміт-Роу (Арсенал), Джованні Ло Чельсо (Бетіс), Тобіас Хайнтц (Сарпсборг), Ісмаїла Сарр (Ренн).

Нагадаємо, "Динамо" з першого місця вийшло у плей-офф Ліги Європи.