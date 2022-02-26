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Два диверсанти взяті в полон під Одесою

Автор: Артур Родивилов

ЗСУ взяли в полон двох диверсантів. Вони вже дають свідчення відповідній службі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови громадської ради при Одеській ОДА Сергія Братчука.

"У районі Коблево взяті в полон два диверсанти, вони вже дають свідчення відповідній службі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, вчора в районі Коблево (близько 40 кілометрів від Одеси) спробував висадитися російський десант. У бій з ворогом вступила 28-а механізована бригада імені "Лицарів Зимового походу", змусивши його відступити з втратами.

Також ракетних ударів зазнали прикордонні об'єкти в Миколаївській та Одеській областях.

Зазначимо, 24 лютого ворог атакував Острів Зміїний. В результаті загинули всі його захисники - 13 прикордонників. Їм надали звання Героя України посмертно.

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