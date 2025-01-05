Два за 20 минут. На Запорожском направлении сбиты три мощных дрона-разведчика РФ

На Запорожском направлении бойцы Нацгвардии сбили три мощных дрона-разведчика РФ. Два из них - за 20 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на часть Нацгвардии " Спартан ".

"На Запорожском направлении расчет FPV-перехватчиков бригады "Спартан" сбил три мощных дрона-разведчика россиян - "Орлан-10" и SuperCam S350", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, два SuperCam были сбиты в течение всего 20 минут.

"Дроны "Спартана" подлетели вплотную к вражеским целям. Далее "картинка" прерывается, потому что наступает "смерть" вражеских БПЛА", - отметили в "Спартане".

Следовательно, армия РФ на Запорожском направлении осталась без "глаз" на около 200 тысяч долларов.

Что известно об "Орлане-10" и SuperCam S350

Эти БПЛА считаются одними из передовых в арсенале армии РФ. Враг активно применяет их для сбора разведданных на переднем крае и в глубине полос ответственности Сил обороны Украины.

Разведывательные дроны поднимаются на высоту от 2 до 4 км, дальность полета составляет от 240 до 600 км. Сбить их крайне трудно, как и найти воздушные цели в небе.

Поражение этих БПЛА зависит от многих факторов, начиная с погодных условий и заканчивая профессиональными качествами пилота.