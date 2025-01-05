Два за 20 минут. На Запорожском направлении сбиты три мощных дрона-разведчика РФ
На Запорожском направлении бойцы Нацгвардии сбили три мощных дрона-разведчика РФ. Два из них - за 20 минут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на часть Нацгвардии "Спартан".
"На Запорожском направлении расчет FPV-перехватчиков бригады "Спартан" сбил три мощных дрона-разведчика россиян - "Орлан-10" и SuperCam S350", - говорится в сообщении.
Как отмечают военные, два SuperCam были сбиты в течение всего 20 минут.
"Дроны "Спартана" подлетели вплотную к вражеским целям. Далее "картинка" прерывается, потому что наступает "смерть" вражеских БПЛА", - отметили в "Спартане".
Следовательно, армия РФ на Запорожском направлении осталась без "глаз" на около 200 тысяч долларов.
Что известно об "Орлане-10" и SuperCam S350
Эти БПЛА считаются одними из передовых в арсенале армии РФ. Враг активно применяет их для сбора разведданных на переднем крае и в глубине полос ответственности Сил обороны Украины.
Разведывательные дроны поднимаются на высоту от 2 до 4 км, дальность полета составляет от 240 до 600 км. Сбить их крайне трудно, как и найти воздушные цели в небе.
Поражение этих БПЛА зависит от многих факторов, начиная с погодных условий и заканчивая профессиональными качествами пилота.
Использование дронов Россией в войне
Россия с начала масштабного вторжения в Украину с февраля 2022 года постоянно использует беспилотники различных типов, как для атак, так и для разведки.
Буквально 5 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что наблюдается дальнейший рост количества применения беспилотных систем на поле боя. Оккупанты увеличили долю ударных БПЛА с оптоволоконным каналом управления, которые создают угрозу для боевой техники в ходе ее перемещения.
К тому же, не оставляют захватчики и проведение дроновых атак. Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, в течение этой недели Россия применила более 630 ударных дронов. В частности, оккупанты только в ночь на 5 января выпустили по Украине 103 дрона. В них обнаружили 8755 компонентов иностранного производства.
Напомним, российские военные рассматривают возможность создания отдельной службы беспилотных систем. Таким образом Минобороны России пытается догнать созданные в феврале 2024 года украинские Силы беспилотных систем.
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