В армии РФ может появиться отдельная служба беспилотных систем, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В ходе визита в Казахстан 28 ноября российский диктатор Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Минобороны и Генштаб РФ рассматривает возможность создания новой службы беспилотных систем в составе Вооруженных сил России и подчеркнул, что беспилотники являются одним из важнейших факторов ведения боевых действий.

Связанный с Воздушно-десантными войсками РФ военный блогер пояснил, что российские подразделения беспилотников в настоящее время неофициально действуют в составе других российских воинских частей и одновременно выполняют свои официальные задачи, такие как проведение штурмовых операций либо выполнение медицинских и саперных функций.

Путин также похвалил министра обороны России Андрея Белоусова, назвал его главным в создании службы беспилотных систем и назвал его "современным министром обороны".

Недавно Белоусов столкнулся с существенной негативной реакцией со стороны российского ультранационалистического сообщества военных блогеров за неспособность адекватно отреагировать на большое количество погибших российских операторов БпЛА и специалистов по проведению штурмовых операций в Украине. В ISW убеждены, что упоминание Путина о причастности Белоусова может быть попыткой восстановить его имидж среди российских ультранационалистов и военнослужащих.

Инсайдерский источник в Кремле утверждает, что создание новой службы может занять у Белоусова от шести месяцев до года, ведь это потребует нескольких реформ и расширения образовательных программ, регистрации новых военных специальностей и интеграции волонтерских проектов в бюрократическую систему Минобороны России.

В частности, в августе 2024 года Белоусов создал Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" на базе неустановленной беспилотной авиационной части.

Центр "Рубикон", похоже, является инициативой Минобороны России по созданию образовательной базы и разработке беспилотников, необходимых для создания новой службы беспилотных систем.

Опасная дисфункция в армии РФ

Впрочем, как отмечают в ISW, попытки российских военных реорганизовать неформальные отряды беспилотников в централизованные, специализированные военные подразделения, уже приводят к существенной дисфункции в российской армии.

Бывший российский инструктор "Шторм-Z" и военный блогер отреагировал на обсуждение Путиным 28 ноября вопроса о службе беспилотных систем. Он заявил, что существует риск того, что Минобороны России попытается формализовать и монополизировать поставки беспилотников для новой службы беспилотных систем, что приведет к разрушению конкурентной и гибкой, благоприятной для инноваций среды.

Блогер отметил, что также непонятно, как российское военное командование интегрирует новую службу беспилотников с другими боевыми операциями, а именно, каким образом эта централизованная инициатива повлияет на российский оперативно-тактический разведывательно-ударный комплекс.

Он добавил, что новая служба беспилотных систем вряд ли помешает российскому военному командованию привлекать операторов беспилотников к штурмовым действиям. Это объясняется тем, что российские танкисты, инженеры, артиллеристы и связисты, активно воюют как пехота в случае нехватки живой силы, несмотря на то, что они относятся к разным типам войск.

Российские военные блогеры ранее утверждали, что Минобороны РФ пытается сформировать "объединенные технические батальоны дронов" путем систематического расформирования неформальных российских отрядов беспилотников, и связывали эти усилия с созданием центра "Рубикон".

Российские военные блогеры ранее заметили, что военное командование РФ, возможно, все чаще привлекает операторов беспилотников к смертоносным штурмовым операциям. Они делают это в ожидании того, что Минобороны РФ лишит их необходимых человеческих ресурсов, перераспределив их в состав "объединенных технических батальонов беспилотников", находящихся в ведении Минобороны России.

Блогеры также критиковали усилия Минобороны РФ по созданию отдельных специализированных "технических батальонов беспилотников", ссылаясь на отсутствие единой российской системы связи, которая бы позволила специальным подразделениям беспилотников тесно координировать свои действия со штурмовыми подразделениями.