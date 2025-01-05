Два за 20 хвилин. На Запорізькому напрямку збиті три потужні дрони-розвідники РФ
На Запорізькому напрямку бійці Нацгвардії збили три потужних дрони-розвідники РФ. Два з них - за 20 хвилин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на частину Нацгвардії "Спартан".
"На Запорізькому напрямку розрахунок FPV-перехоплювачів бригади "Спартан" збив три потужних дрони-розвідники росіян - "Орлан-10" та SuperCam S350", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають військові, два SuperCam були збиті протягом лише 20 хвилин.
"Дрони "Спартану" підлетіли впритул до ворожих цілей. Далі "картинка" переривається, бо настає "смерть" ворожих БПЛА", - зазначили в "Спартані".
Відтак, армія РФ на Запорізькому напрямку лишилася "очей" на близько 200 тисяч доларів.
Що відомо про "Орлан-10" та SuperCam S350
Ці БПЛА вважаються одними з передових в арсеналі армії РФ. Ворог активно застосовує їх для збору розвідданих на передньому краї та у глибині смуг відповідальності Сил оборони України.
Розвідувальні дрони підіймаються на висоту від 2 до 4 км, дальність польоту складає від 240 до 600 км. Збити їх вкрай важко, як і знайти повітряні цілі в небі.
Ураження цих БПЛА залежить від багатьох факторів, починаючи з погодних умов і завершуючи фаховими якостями пілота.
Використання дронів Росією у війні
Росія з початку масштабного вторгнення в Україну з лютого 2022 року постійно використовує безпілотники різних типів, як для атак, так і для розвідки.
Буквально 5 січня головнокомандуючий ЗСУ Олександр Сирський розповів, що спостерігається подальше зростання кількості застосування безпілотних систем на полі бою. Окупанти збільшили частку ударних БПЛА з оптоволоконним каналом управління, які створюють загрозу для бойової техніки в ході її переміщення.
До того ж, не полишають загарбники і проведення дронових атак. Як розповів президент України Володимир Зеленський, впродовж цього тижня Росія застосувала понад 630 ударних дронів. Зокрема, окупанти тільки в ніч на 5 січня випустили по Україні 103 дрони. У них виявили 8755 компонентів іноземного виробництва.
Нагадаємо, російські військові розглядають можливість створення окремої служби безпілотних систем. Таким чином Міноборони Росії намагається наздогнати створені в лютому 2024 року українські Сили безпілотних систем.
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