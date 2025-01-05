Два за 20 хвилин. На Запорізькому напрямку збиті три потужні дрони-розвідники РФ

На Запорізькому напрямку бійці Нацгвардії збили три потужних дрони-розвідники РФ. Два з них - за 20 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на частину Нацгвардії " Спартан ".

"На Запорізькому напрямку розрахунок FPV-перехоплювачів бригади "Спартан" збив три потужних дрони-розвідники росіян - "Орлан-10" та SuperCam S350", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають військові, два SuperCam були збиті протягом лише 20 хвилин.

"Дрони "Спартану" підлетіли впритул до ворожих цілей. Далі "картинка" переривається, бо настає "смерть" ворожих БПЛА", - зазначили в "Спартані".

Відтак, армія РФ на Запорізькому напрямку лишилася "очей" на близько 200 тисяч доларів.

Що відомо про "Орлан-10" та SuperCam S350

Ці БПЛА вважаються одними з передових в арсеналі армії РФ. Ворог активно застосовує їх для збору розвідданих на передньому краї та у глибині смуг відповідальності Сил оборони України.

Розвідувальні дрони підіймаються на висоту від 2 до 4 км, дальність польоту складає від 240 до 600 км. Збити їх вкрай важко, як і знайти повітряні цілі в небі.

Ураження цих БПЛА залежить від багатьох факторів, починаючи з погодних умов і завершуючи фаховими якостями пілота.