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Очень урожайные выходные. ГУР подтверждает поражение Ту-22М3 на аэродроме "Оленья" и НПЗ

Фото: Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Поражение вражеского аэродрома и нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) было "олимпийским достижением" украинских воинов. Выходные были очень "урожайными".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Это действительно олимпийское достижение украинских сил обороны, спецназовцев и ГУР. Мы не комментируем, что и куда, но верховный главнокомандующий отметил дальнобойность. Разумеется, направление здесь угадать нетрудно. Что касается факта поражения, мы подтверждаем факт инцидента, поражения, что-то попало куда-то", - заявил Юсов. 

Также представитель ГУР подтвердил факт поражения и повреждения стратегического бомбардировщика. По его словам, это была важная цель, поскольку возможностей у врага производить подобную технику нет, в связи с чем он старается прятать ее как можно дальше. В частности эта техника используется для нанесения ударов по гражданским объектам, а также гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. 

"Вообще эти выходные были очень урожайные. В России продолжаются массовые кибератаки на финансовую структуру. Продолжаются инциденты на российских НПЗ и других объектах, которые задействованы в войне против украинцев. И конечно "Оленья" это такая особая новость и в определенной степени десерт для украинцев на эти выходные. И дальше безусловно точно будет", - добавил он. 

"Урожайные выходные"

В ночь на 27 июля россияне пожаловались на атаку дронов на Брянскую и Курскую области. В частности, утром стало известно о взрывах на аэродроме "Дягилево" в Рязанской области.

Позже источники РБК-Украина рассказали о поражении трех аэродромов и НПЗ. На аэродроме "Оленья" был поврежден бомбардировщик Ту-22М3.

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