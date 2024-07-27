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В Рязани пожаловались на атаку дронов на аэродром "Дягилево": там базируются Ту-95

Рязань, Суббота 27 июля 2024 08:47
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В Рязани пожаловались на атаку дронов на аэродром "Дягилево": там базируются Ту-95 Фото: в России пожаловались на атаку на аэродром, где базируются Ту-22М3 (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

В России заявили об атаке дронов на Рязань. В районе военного аэродрома "Дягилево" раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы Mash и Astra.

Неизвестные дроны были замечены в Рязанской области утром 27 июля (около 5:00 по местному времени).

В сети сообщали о взрывах в районе аэродрома "Дягилево" и работе российской противовоздушной обороны.

Министерство обороны РФ утверждало, что якобы в Рязанской области уничтожили семь дронов. Губернатор области уверяет, что "пострадавших и ущерба нет".

На аэродроме "Дягилево" дислоцируется 43 центр боевого применения и переобучения летного состава. На авиабазе базируются самолеты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ и Ил-78. Также там рядом находится авиационный ремонтный завод.

В сети отмечают, что на аэродром "Дягилево" сели три борта ТУ-22М3 и один ТУ-95МС после последнего вылета 25 июля.

Добавим, что расстояние от Рязани до границы с Украиной составляет около 700 км.

Ночные взрывы в России

В ночь на 27 июля еще в двух регионах России раздались взрывы. Речь идет о Брянской и Курской областях.

Местные жители пожаловались на атаку дронов, а чиновники заявили о якобы работе ПВО.

В Минобороны РФ утром отчитывались о том, что за ночь якобы перехватили и уничтожили семь дронов над Курской областью, три - над Белгородской, два - над Ростовской, один - над Брянской и один - над Липецкой.

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