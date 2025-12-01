RU

"Очень оптимистичны": у Трампа заявили о доработке мирного плана для Украины

Фото: Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Мирный план США для завершения войны России против Украины был серьезно доработан. В Вашингтоне настроены оптимистично.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ливитт попросили прокомментировать, насколько близко заключение сделки по завершению войны России против Украины.

"Администрация настроена очень оптимистично", - ответила она. 

Ливитт обратила внимание, что вся команда президента Дональда Трампа прилагает огромные усилия к процессу установления мира в Украине. 

"Всего лишь вчера состоялись очень хорошие переговоры с украинцами во Флориде.  А сейчас, разумеется, спецпосланник Уиткофф направляется в Россию. Это своего рода челночная дипломатия, которую демонстрирует эта администрация, когда мы одинаково активно разговариваем с обеими сторонами. Мы изложили свои предложения на бумаге, и эти пункты были серьезно доработаны", - добавила она. 

Также пресс-секретарь сказала, что детали раскрывать не будет и "позволит переговорщикам вести переговоры". 

"В целом же мы действительно чувствуем себя уверенно и надеемся, что эта война наконец сможет завершиться", - заявила она. 

Переговоры Украины и США

Напомним, после того, как стало известно о мирном плане США из 28 пунктов, украинские чиновники уже несколько раз встретились с американскими чиновниками.

В результате таких встреч американская инициатива была доработана. Официальной информации о том, как выглядит мирный план на данный момент, нет.

Источники РБК-Украина сообщили, что в результате переговоров в Женеве из мирного плана убрали пункт, который предусматривал "лимит" на численность украинской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 1 декабря, подчеркнул, что самым сложным остается вопрос территорий. Его в ходе переговоров обсуждали 6,5 часа.

