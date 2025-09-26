RU

Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Я очень недоволен тем, что делает Путин, - Трамп

Фото: Трамп недоволен действиями Путина (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями Путина и констатировал падение экономики России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Трампа во время общения с журналистами в Белом доме.

Трамп выразил свое недовольство тем, что делает Россия и тем, что делает ее президент Владимир Путин.

"Людей убивают без всякой причины. Их экономика катится к черту. Они бомбардируют все", - сказал он.

Также президент США констатировал, что российские войска захватывают очень мало территории, "если вообще завоевывают".

"На самом деле, они теряют некоторые территории. Поэтому я думаю, что это очень плохо влияет на репутацию России. Эта война должна была бы закончиться. Если бы это была наша война, мы бы закончили ее за одну неделю", - подчеркнул он.

 

 

Критика России со стороны Трампа

Ранее РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post писало, что позиция Дональда Трампа в отношении РФ, в том числе его резкие высказывания, является "тактикой ведения переговоров": таким образом он осуществляет давление на Кремль.

Издание утверждает, что слова Трампа о том, что Украина способна вернуть все свои территории, свидетельствует о его разочаровании Путиным. Они прозвучали лишь через месяц после саммита в Аляске.

Трамп во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Россия должна остановить войну против Украины.

Также Трамп недавно заявил, что Путин его подвел, а их хорошие отношения уже не имели никакого значения.

Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в Украине