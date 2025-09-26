Я очень недоволен тем, что делает Путин, - Трамп

Трамп выразил свое недовольство тем, что делает Россия и тем, что делает ее президент Владимир Путин.

"Людей убивают без всякой причины. Их экономика катится к черту. Они бомбардируют все", - сказал он.

Также президент США констатировал, что российские войска захватывают очень мало территории, "если вообще завоевывают".

"На самом деле, они теряют некоторые территории. Поэтому я думаю, что это очень плохо влияет на репутацию России. Эта война должна была бы закончиться. Если бы это была наша война, мы бы закончили ее за одну неделю", - подчеркнул он.