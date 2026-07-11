"Очень опасный прилет". Ракета, которой РФ атаковала Киев, была со шрапнелью

Фото: Ракета, которой РФ атаковала Киев, была со шрапнелью (t.me/dsns_telegram)

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По словам главы районной администрации, ракета, атаковавшая Киев ночью, была снаряжена шрапнелью, что создало дополнительную угрозу для гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Дарницкой районной государственной администрации Александра Ковтунова.

В Дарницком районе столицы возобновили движение транспорта . В настоящее время продолжаются работы по восстановлению асфальтового покрытия. По словам главы Дарницкой районной государственной администрации, российская ракета была снаряжена шрапнелью . Из-за этого обломками были повреждены автомобили и жилые дома. В то же время, как отметил глава РГА, на момент удара улица была почти пуста, а люди не находились у окон , что помогло избежать пострадавших. В настоящее время на месте работает штаб помощи. Пострадавшим оказывают необходимую поддержку, коммунальные службы закрывают выбитые окна и убирают территорию.