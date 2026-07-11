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"Дуже небезпечний приліт". Ракета, якою РФ атакувала Київ, була зі шрапнеллю

17:32 11.07.2026 Сб
1 хв
Шрапнель пошкодила житлові будинки та автомобілі
aimg Валерія Абабіна
"Дуже небезпечний приліт". Ракета, якою РФ атакувала Київ, була зі шрапнеллю Фото: Ракета, якою РФ атакувала Київ, була зі шрапнеллю (t.me/dsns_telegram)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

За словами голови районної адміністрації, ракета, яка атакувала Київ вночі була споряджена шрапнеллю, що створило додаткову загрозу для цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дарницької районної державної адміністрації Олександра Ковтунова.

У Дарницькому районі столиці відновили рух транспорту. Наразі тривають роботи з відновлення асфальтового покриття.

За словами голови Дарницької районної державної адміністрації, російська ракета була споряджена шрапнеллю.

Через це уламками були пошкоджені автомобілі та житлові будинки.

Водночас, як зазначив очільник РДА, на момент удару вулиця була майже порожньою, а люди не перебували біля вікон, що допомогло уникнути постраждалих.

Наразі на місці працює штаб допомоги. Постраждалим надають необхідну підтримку, комунальні служби закривають вибиті вікна та прибирають територію.

ГНагадаємо, російські війська вже втретє за тиждень завдали прицільного удару по Києву.

Влучання та пожежі зафіксували в Солом'янському, Дарницькому та Дніпровському районах столиці.

Внаслідок атаки виникли пожежі в офісно-складській та складській будівлях, а також загорілася електрощитова, що регулює роботу світлофорів.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено залізничний локомотив, а в прилеглих житлових будинках вибито вікна. Наразі всі осередки займання ліквідовано.

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