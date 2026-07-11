Как выглядят места прилетов в Киеве после ночной атаки РФ (фото, видео)
В результате ночной атаки России 11 июля в Киеве повреждены жилые дома и автомобили, вспыхнули пожары. Пострадали 11 человек, среди них - ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции, ГСЧС и президента Украины Владимира Зеленского.
Уже в третий раз за неделю Россия прицельно обстреливает Киев. В Соломенском, Дарницком и Днепровском районах города зафиксированы попадания и пожары.
- Соломенский район: в результате попадания в трехэтажное офисное и складское здание возник пожар. Пожар ликвидирован. По другому адресу в результате взрывной волны поврежден железнодорожный локомотив.
- Дарницкий район: после попадания в проезжую часть произошло возгорание электрощитовой регулировки светофоров. Пожар ликвидирован. В близлежащих жилых домах выбиты окна.
- Днепровский район: в результате попадания произошел пожар в складском помещении.
Фото последствий атаки РФ на Киев (ГСЧС, Нацполиция)
Реакция Зеленского на ночную атаку РФ
Президент отметил, что Россия в эту ночь применила более 120 дронов и 12 ракет, из них половина - баллистические. Большинство целей нашим защитникам удалось сбить, но не баллистику.
Одиннадцать человек ранены в Киеве во время ночной российской атаки, в том числе ребенок. Еще до объявления воздушной тревоги были попадания по гражданской инфраструктуре.
На местах работают оперативные службы. Были повреждены жилые дома, офисы и богословская семинария.
Также идет ликвидация последствий обстрела и в Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
"Ожидаем от партнеров выполнения обещаний относительно пакетов поддержки для защиты наших людей, о которых было договорено во время заседания НАТО. Надо двигаться максимально быстро по договоренностям по лицензиям на Patriot и совместному европейскому проекту антибаллистики", - отметил Зеленский.
Атака на Киев
Напомним, в ночь на 11 июля Россия атаковала Украину баллистическими и управляемыми авиационными ракетами, а также 121 ударным дроном. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей, однако есть попадания.
В частности,российские войска в очередной раз атаковали баллистикой Киев. Попадания зафиксированы в нескольких районах столицы, пострадали 11 человек, среди них - ребенок.