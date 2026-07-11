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Как выглядят места прилетов в Киеве после ночной атаки РФ (фото, видео)

10:57 11.07.2026 Сб
2 мин
В Киеве в результате ударов врага воронки во дворах, повреждены дома и авто
aimg Татьяна Степанова
Как выглядят места прилетов в Киеве после ночной атаки РФ (фото, видео) Фото: последствия ночной атаки РФ на Киев (t.me/dsns_telegram)
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В результате ночной атаки России 11 июля в Киеве повреждены жилые дома и автомобили, вспыхнули пожары. Пострадали 11 человек, среди них - ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции, ГСЧС и президента Украины Владимира Зеленского.

Уже в третий раз за неделю Россия прицельно обстреливает Киев. В Соломенском, Дарницком и Днепровском районах города зафиксированы попадания и пожары.

  • Соломенский район: в результате попадания в трехэтажное офисное и складское здание возник пожар. Пожар ликвидирован. По другому адресу в результате взрывной волны поврежден железнодорожный локомотив.
  • Дарницкий район: после попадания в проезжую часть произошло возгорание электрощитовой регулировки светофоров. Пожар ликвидирован. В близлежащих жилых домах выбиты окна.
  • Днепровский район: в результате попадания произошел пожар в складском помещении.

Фото последствий атаки РФ на Киев (ГСЧС, Нацполиция)

Реакция Зеленского на ночную атаку РФ

Президент отметил, что Россия в эту ночь применила более 120 дронов и 12 ракет, из них половина - баллистические. Большинство целей нашим защитникам удалось сбить, но не баллистику.

Одиннадцать человек ранены в Киеве во время ночной российской атаки, в том числе ребенок. Еще до объявления воздушной тревоги были попадания по гражданской инфраструктуре.

На местах работают оперативные службы. Были повреждены жилые дома, офисы и богословская семинария.

Также идет ликвидация последствий обстрела и в Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

"Ожидаем от партнеров выполнения обещаний относительно пакетов поддержки для защиты наших людей, о которых было договорено во время заседания НАТО. Надо двигаться максимально быстро по договоренностям по лицензиям на Patriot и совместному европейскому проекту антибаллистики", - отметил Зеленский.

Атака на Киев

Напомним, в ночь на 11 июля Россия атаковала Украину баллистическими и управляемыми авиационными ракетами, а также 121 ударным дроном. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей, однако есть попадания.

В частности,российские войска в очередной раз атаковали баллистикой Киев. Попадания зафиксированы в нескольких районах столицы, пострадали 11 человек, среди них - ребенок.

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