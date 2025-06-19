Дурову разрешат покинуть Францию на две недели для поездки в Дубай

Дело Дурова

Заметим, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже близ Парижа в августе прошлого года и обвинили в ряде нарушений, связанных с основанным им популярным приложением для обмена сообщениями. Тогда же ему запретили выезд из страны.

После нескольких дней допроса ему предъявили несколько обвинений в неприятии экстремистского и террористического контента и отпустили под залог в пять миллионов евро (5,6 миллиона долларов).

Все детали задержания основателя Telegram - в материале РБК-Украина.

Позже стало известно, что мессенджер Telegram после задержания основателя Павла Дурова во Франции начал сотрудничать со следствием. Компания начала отвечать на запросы правоохранителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.