Дурову дозволять залишити Францію на два тижні для поїздки у Дубай

Справа Дурова

Зауважимо, що Дурова затримали в аеропорту Ле-Бурже поблизу Парижа в серпні минулого року та звинуватили в низці порушень, пов’язаних із заснованим ним популярним додатком для обміну повідомленнями. Тоді ж йому заборонили виїзд з країни.

Після кількох днів допиту йому висунули кілька звинувачень у несприйнятті екстремістського та терористичного контенту та відпустили під заставу в п’ять мільйонів євро (5,6 мільйона доларів).

Усі деталі затримання засновника Telegram - у матеріалі РБК-Україна.

Пізніше стало відомо, що месенджер Telegram після затримання засновника Павла Дурова у Франції почав співпрацювати зі слідством. Компанія почала відповідати на запити правоохоронців.

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