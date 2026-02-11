"Глупая идея": Зеленский эмоционально отреагировал на вброс о выборах

"Это особенная дата - 24 февраля. И даже если бы была цель или были соответствующие шаги по приближению тех или иных выборов, я считаю, что это было бы совершенно глупой идеей - взять такую ​​дату для того, чтобы говорить о политике", - отметил Зеленский.

Он обратил внимание, что за 4 года полномасштабной войны большое количество украинских воинов отдали свою жизнь за защиту государства.

"Я никогда не мог бы сделать то, о чем вы спрашиваете. Поэтому 24 февраля не могут быть объявлены никакие выборы, любые выборы", - добавил президент.

По его словам, в контексте выборов сначала должна быть безопасность, а затем - политика.