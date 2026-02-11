RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Глупая идея": Зеленский эмоционально отреагировал на вброс о выборах

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Для Украины 24 февраля - это особенная дата. Сделать объявление о выборах вгодовщину полномасштабного вторжения РФ - это глупая идея.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Читайте также: Почему выборы в Украине во время войны - точно не хорошая идея: объяснение Каллас

"Это особенная дата - 24 февраля. И даже если бы была цель или были соответствующие шаги по приближению тех или иных выборов, я считаю, что это было бы совершенно глупой идеей - взять такую ​​дату для того, чтобы говорить о политике", - отметил Зеленский. 

Он обратил внимание, что за 4 года полномасштабной войны большое количество украинских воинов отдали свою жизнь за защиту государства. 

"Я никогда не мог бы сделать то, о чем вы спрашиваете. Поэтому 24 февраля не могут быть объявлены никакие выборы, любые выборы", - добавил президент. 

По его словам, в контексте выборов сначала должна быть безопасность, а затем - политика.

Слухи о выборах

Напомним, сегодня, 11 февраля, издание Financial Times написало о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы может объявить дату выборов и референдума по мирному плану США 24 февраля - в годовщину полномасштабного вторжения россиян.

По данным журналистов, США якобы требуют, чтобы выборы и референдум в Украине состоялись до 15 мая.

При этом источник РБК-Украина в окружении главы украинского государства отметил, что для того, чтобы объявлять дату выборов, нужна безопасность.

Ранее Зеленский неоднократно заявлял о том, что для проведения выборов необходимо обеспечить перемирие между Украиной и Россией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияВыборы в УкраинеВойна в Украине