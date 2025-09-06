ua en ru
"Думал, что моя челюсть непробиваемая": Богачук перед реваншем на шоу Альварес - Кроуфорд

Лас-Вегас, Суббота 06 сентября 2025 11:04
"Думал, что моя челюсть непробиваемая": Богачук перед реваншем на шоу Альварес - Кроуфорд Фото: Сергей Богачук (instagram.com/sbohachuk)
Автор: Андрей Костенко

13 сентября в рамках грандиозного шоу Альварес - Кроуфорд украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук выйдет на ринг против американца Брэндона Адамса. Для украинца это шанс взять реванш за первое поражение в профессиональной карьере.

О том, как украинец готовится к бою - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на The Ring.

Первый бой - горький урок

Первая встреча соперников состоялась в марте 2021 года. Тогда Адамс неожиданно победил техническим нокаутом в 8-м раунде. Богачук вспоминает этот бой как переломный момент в своей карьере:

"В первом бою я не знал, что такое поздние раунды, и думал, что у меня непробиваемая челюсть. Он научил меня, что моя челюсть не железная. Я выигрывал каждый раунд, а потом один удар все изменил. Это был тяжелый опыт".

Почему стал другим бойцом

Украинец отмечает, что сделал выводы из того поражения:

"Мне нужно было больше двигаться, больше защищаться. Я это понял и исправил. Теперь я лучше - более осторожный, более разнообразный в ринге".

&quot;Думал, что моя челюсть непробиваемая&quot;: Богачук перед реваншем на шоу Альварес - Кроуфорд

Мотивация перед реваншем

Сергей не скрывает эмоций перед предстоящим боем:

"Я очень рад и очень возбужден, что участвую в таком большом шоу. Для меня это шанс показать многим, что я теперь другой. Теперь я знаю, как действовать, и я готов доказать, что эта история будет иметь другой финал".

Что известно о шоу Альварес - Кроуфорд

Грандиозный вечер бокса состоится 13 сентября в американском Лас-Вегасе. Главное событие шоу - бой Сауль Альварес - Теренс Кроуфорд. На кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во втором полусреднем весе, которым владеет Альварес.

В андеркарде пройдут шесть боев, один из которых - с участием Богачука.

&quot;Думал, что моя челюсть непробиваемая&quot;: Богачук перед реваншем на шоу Альварес - Кроуфорд

Кто такой Сергей Богачук

30-летний уроженец Винницы громко заявил о себе в 2016 году, когда в рамках полупрофессиональной лиги WSB в Харькове сенсационно победил звезду любительского бокса Рониеля Иглесиаса - двукратного олимпийского чемпиона из Кубы.

После этого на украинца обратил внимание влиятельный промоутер Том Леффлер, который подписал с ним контракт. Богачук переехал в США, где тренировался у легендарного Абеля Санчеса, а затем - у Мануэля Роблеса.

Стал обладателем титула WBC Continental Americas, провел несколько эффектных защит, а в 2023 году завоевал временный титул WBC в первом среднем весе, победив Брайана Мендосу.

В дебютной защите титула в августе 2024 года устроил головокружительный бой с Вирджилом Ортисом, дважды отправлял того в нокдаун, но проиграл решением судей. Закрыл это поражение убедительной победой над Ишмаэлем Дэвисом в отборочном бою WBC, который состоялся в рамках шоу Усик - Фьюри 2 в декабре 2024-го.

Всего с начала профессиональной карьеры провел 28 поединков, в которых одержал 26 побед (24 - досрочно) и дважды уступил.

Ранее мы рассказали, как Богачук вернул себе первое место в рейтинге WBC после скандала.

Также читайте, как Усик заморозил борьбу за чемпионские пояса в хевивейте.

