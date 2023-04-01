"Думаешь, что блиндаж сдует". Оккупант жалуется на постоянные удары ВСУ (перехват)
Украинские военные продолжают наносить удары по российским оккупантам и наносят им потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки.
Российский солдат в разговоре со своим товарищем рассказывает, что его отправили на передовую на три дня. Там он столкнулся с сопротивлением украинских защитников.
"Сидишь, думаешь, что блиндаж сдует. Так обстреливают. Я не высовываюсь никуда в принципе", - рассказывает оккупант.
В разговоре россиянин упоминает, что однажды их перебросили на позицию, которая была усеяна трупами солдат РФ.
Он добавляет, что его записали добровольцем, хотя он был мобилизован. Военный также пожаловался на ужасных командиров и плохую еду.
Напомним, ранее стало известно, что за последние сутки украинские военные нанесли восемь авиаударов по позициям россиян.
Также мы писали, что вчера, 31 марта, бойцы ВСУ уничтожили систему ПВО россиян.
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