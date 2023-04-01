Россияне безуспешно наступают, а ВСУ нанесли 8 ударов по районам их сосредоточения, - Генштаб

Украинские военные отразили более 50 атак российских оккупантов на востоке. Тем временем захватчики выпустили баллистические ракеты по мирным городам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

В течение суток противник нанес 2 ракетных, 25 авиационных ударов и совершил 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Не имея желаемых результатов на поле боя, враг продолжает цинично вести войну против мирных граждан. Сегодня Российская Федерация снова нанесла ракетные удары по гражданским объектам города Дружковка Донецкой области и другим населенным пунктам Украины, применив баллистические ракеты. В результате вражеских атак есть раненые среди гражданского населения.

"Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - отметили в Генштабе.

Противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение этих суток подразделениями Сил обороны Украины было отражено более 50 атак противника. Самыми ожесточенными остаются бои за районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

По данным штаба, высшее политическое руководство Беларуси продолжает поддерживать российскую агрессию и предоставляет противнику воздушное пространство и территорию. На белорусских полигонах продолжается подготовка подразделений территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации. Вместе с тем, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Александровка Черниговской области; Барановка, Волфино, Катериновка, Кондратовка, Новониколаевка, Поповка Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Зыбино, Охримовка и Красное Первое Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял населенные пункты Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка, Купянск, Песчаное, Крахмальное и Новоселовское Харьковской области.

враг обстрелял населенные пункты Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка, Купянск, Песчаное, Крахмальное и Новоселовское Харьковской области. На Лиманском направлении в течение суток противник вел бесполезные наступательные действия неподалеку населенных пунктов Кременной и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Колодязи, Диброва, Белогоровка и Раздоловка Луганской области.

в течение суток противник вел бесполезные наступательные действия неподалеку населенных пунктов Кременной и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Колодязи, Диброва, Белогоровка и Раздоловка Луганской области. На Бахмутском направлении враг не прекращает штурма города Бахмут. Однако наши защитники мужественно держат населенный пункт. В то же время противник вел тщетные наступательные действия в Богдановке Донецкой области. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Дилиевка, Нью-Йорк и Дружковка.

враг не прекращает штурма города Бахмут. Однако наши защитники мужественно держат населенный пункт. В то же время противник вел тщетные наступательные действия в Богдановке Донецкой области. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Дилиевка, Нью-Йорк и Дружковка. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник тщетно вел наступательные действия в районах Авдеевки, Северного, Первомайского и Марьинки. Обстрелял Авдеевку, Орловку, Нетайлово, Красногоровку, Георгиевку и Марьинку.

противник тщетно вел наступательные действия в районах Авдеевки, Северного, Первомайского и Марьинки. Обстрелял Авдеевку, Орловку, Нетайлово, Красногоровку, Георгиевку и Марьинку. На Шахтерском направлении в течение суток враг активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии, совершил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Великая Новоселка Донецкой области.

в течение суток враг активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии, совершил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Великая Новоселка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции. Осуществил обстрелы населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения. Среди них - Времовка Донецкой области; Бурлацкое, Затишье, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области, а также Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Берислав, Веселое, Николаевка, Бургунка, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов противника.

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