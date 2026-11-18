Осенью 2025 года в СБУ якобы остановили расследование коррупционных дел в отношении сотрудников НАБУ, в частности, директора Бюро Семена Кривоноса, из-за указания высшего руководства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление фигуранта дела "Карфаген" генерал-майора СБУ Сергея Дуки во время заседания парламентской Временной следственной комиссии 18 ноября.

Во время заседания глава ВСК Алексей Гончаренко напомнил слова генерала, которые он сказал после ухода из СИЗО под залог. Тогда Дука утверждал, что СБУ разоблачила представителей антикоррупционных органов по коррупционным преступлениям, однако соответствующие производства не были реализованы из-за команды, которая, по его словам, поступила от высших должностных лиц государства.

Гончаренко попросил Дуку уточнить, кто именно отдал такое распоряжение.

В ответ генерал заявил, что осенью 2025 указание не заниматься этими делами озвучил лично Василий Малюк. По словам Дуки, тогдашний глава СБУ передал ее ему и его заместителям Антону Кравчуку и Андрею Фонарюку.

"Что пока нужно приостановить движение материалов по сотрудникам НАБУ", - сказал Дука, отвечая на вопрос о содержании распоряжения.

По его словам, это произошло после возвращения Малюка из Офиса президента. В то же время генерал подчеркнул, что не знает, кому именно тогдашний глава СБУ докладывал в ОП. Дука также подтвердил, что связывает эти события, однако не утверждал, что знает, кто именно дал Малюку соответствующее указание.

В ходе уточнения Гончаренко обратил внимание на разницу между приказом прекратить расследование и требованием не ускорять его. Дука объяснил: "Он же не говорил не расследовать. Он сказал не торопить, не ускорять".

Также генерал заявил, что аналогичное указание было и у тогдашнего генерального прокурора Руслана Кравченко. По словам Дуки, он лично общался с ним после разговора с Малюком. Кравченко, как утверждает генерал, не подписывал подозрения в деле директора НАБУ Семена Кривоноса.