Духовный советник Трампа об атаке на Кривой Рог: "Этот террор должен быть осужден"

Духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс жестко высказался по поводу атаки на Кривой Рог 4 апреля. Он осудил террор России и призвал мир поддержать Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пастора Бернса в социальной сети Х.
Пастор подчеркнул, что ракеты на Кривой Рог были запущены Россией, что привело к трагической гибели взрослых и детей.
"Вчера российская ракета попала в Кривой Рог, в результате чего погибло 16 человек, в том числе 6 детей (на сегодня жертв больше, - ред.). Трагическая потеря невинных жизней. Мир должен осудить эту жестокость и стать вместе с Украиной против такого террора. Вера - это выбор, а не чувство!", - заявил Бернс.
Напомним, что недавно личный духовный советник президента Трампа Марк Бернс посетил Украину. В частности, он побывал в Буче и Ирпене.
После своего визита в Украину Бернс заявил, что украинские воины хотят получить от США оружие для защиты мирного населения, а не деньги. Помощь необходима из-за постоянных воздушных атак россиян.
Заметим, что советник Трампа, хотя коротко, но четко признал, что удар по Кривому Рогу был осуществлен российской ракетой, в отличие от посла США в Украине Бриджит Бринк. Дипломат ранее также отреагировала на удар по Кривому Рогу. Однако в своей заметке она не упомянула, что по городу ударила именно российская баллистическая ракета.
На ее заявление отреагировал президент Владимир Зеленский, заявив, что "неприятно удивлен" такой слабой реакцией посольства США.
В конце концов посол США выразила солидарность Украине после трагедии в Кривом Роге, и на этот раз все-таки вспомнила РФ.
Вечером пятницы, 4 апреля, армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Для обстрела оккупанты использовали ракету с кассетным боеприпасом, которая взрывается не долетая до земли. Таким образом увеличивается радиус поражения.
Под ударом россиян был жилой массив, в частности, детская площадка
По последним данным, во время удара были убиты 20 граждан, среди них - 9 детей. Пострадали более 70 человек.
Подробнее об атаке врага на Кривой Рог и последствиях - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
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