Духовный советник Трампа посетил Бучу и Ирпень: что его поразило

Личный духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс прибыл с визитом в Украину. Он посетил Бучу и Ирпень.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал главный раввин Украины Моше Асман в Facebook.

По словам раввина, Бернс и его слова достаточно важны в формировании стратегии и политики США. Именно поэтому ему предложили посетить Бучу, Ирпень, и Бородянку, "чтобы он собственными глазами увидел последствия преступлений российской армии" и послушал свидетелей.

"Увиденное глубоко поразило его - он не скрывал боли, возмущения и искреннего сочувствия", - написал раввин.

Он отметил, что Бернс - это человек, "который имеет возможность быть услышанным там, где принимаются большие решения".

Фото: Марк Бернс прибыл с визитом в Украину 31 марта (facebook.com/chiefrabbiua)

Кто такой пастор Марк Бернс

Пастор Марк Бернс - американский священнослужитель, телевизионный проповедник и политический активист, который стал известен как личный духовный советник президента США Дональда Трампа.

Он является соучредителем и председателем христианской организации NOW Network, транслирующей религиозные программы, и активно поддерживает консервативные политические инициативы. Бернс открыто выступает за республиканские ценности, подчеркивая роль религии в формировании политики США.

Как один из ведущих сторонников Трампа среди религиозных лидеров, Марк Бернс неоднократно участвовал в предвыборных кампаниях и общественных мероприятиях, где продвигал его политику. Он также известен своей активной позицией по международным вопросам, в частности поддержкой Израиля и Украины.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп пообщался с журналистами на борту своего самолета Air Force One. Там его спросили о переговорах о прекращении огня между Украиной и РФ, третьем сроке, тарифах и Иране.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.