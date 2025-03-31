Духовный советник Трампа: украинцам нужно оружие для защиты, а не деньги

Украинские воины хотят получить от США оружие для защиты мирного населения, а не деньги. Помощь необходима из-за постоянных воздушных атак россиян.

Как передает РБК-Украина , об этом в соцсети X написал духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс.

Бернс после визита в Украину подчеркнул, что когда он видит фотографии мертвых тел украинских детей или стариков, а также слышит истории о молодых украинских солдатах, которые благодарят президента США Дональда Трампа и просят о дополнительных снарядах для защиты своих домов, его "мало волнует, нравится ли кому-то президент Зеленский, или есть ли желание выделять больше денег Украине".

"Эти солдаты на передовой не просят денег. Они просят 1000 танков, 300 самолетов F-35, противовоздушное оружие, чтобы сбивать беспилотники, которые по-прежнему обстреливают гражданские здания и убивают людей", - подчеркнул духовный советник Трампа.

Он напомнил, что именно Трамп начал предоставлять Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin "вместо подушек".

"Президент Трамп - самый большой друг невинного мирного населения Украины. Он положит конец этой войне. Все в Украине благодарят президента Трампа и Америку за то, что они поддерживают Украину", - добавил Бернс.