Байден и Нетаньяху обсудят прекращение огня между Израилем и ХАМАСом

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украиина со ссылкой на The Times of Israel.

По его словам, главной темой диалога станет освобождение заложников и соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

"Президент сосредоточит разговор с премьер-министром Нетаньяху на том, что необходимо сделать для совместной работы... а затем США будут работать с другими посредниками, чтобы заключить это соглашение в ближайшие недели", - сказал Салливан на полях Аспенского форума по вопросам безопасности.

Советник напомнил, что "мирный план" был изложен Байденом в речи в конце мая. После этого в июне США заручились глобальной поддержкой соглашения и обеспечили его поддержку Израиля, а после получили приверженность к "широким рамкам" от ХАМАС в начале этого месяца.

"Есть детали, над которыми еще нужно поработать. Как вы слышали от министра Блинкена (госсекретарь США Энтони Блинкен. - ред.) сегодня, мы считаем, что есть возможность это сделать. Мы осознаем, что на этом пути остаются препятствия. Давайте используем следующую неделю, чтобы попытаться преодолеть эти препятствия и достичь соглашения", - отметил Салливан.

На вопрос, насколько он оптимистично настроен относительно соглашения, он ответил: "Я научился на собственном опыте никогда не использовать слово "оптимизм" в одном предложении с Ближним Востоком".

"Сейчас у нас есть лучшая возможность достичь результата со времени последней короткой сделки по освобождению заложников в ноябре. Он есть, и его можно получить", - сказал советник Байдена.

Он отметил, что "широкие рамки (соглашения) хорошо понятны и широко согласованы". По его словам, настоящий вопрос заключается в том, "можем ли мы работать над политикой с обеих сторон, психологией с обеих сторон и практическими аспектами выполнения чего-то такого сложного, как прекращение огня, при таких обстоятельствах".

"Я считаю, что ответ на эти вопросы - "да"... Мы не успокоимся, пока не достигнем этого, и как можно быстрее", - отметил Салливан.