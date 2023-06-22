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Дуэт звезд сборной Украины оказался в списке "беглецов" Минмолодежьспорта

Фото: Михаил Мудрик в рядах сборной Украины (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Министерство молодежи и спорта Украины обновило перечень украинских спортсменов, вовремя не вернувшихся из-за границы. В список попали 227 атлетов, в том числе футболисты Илья Забарный и Михаил Мудрик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный веб-портал ведомства.

Оба представителя первой команды "сине-желтых" не попали в оригинальный список министерства. Его обнародовали в конце мая.

Забарный и Мудрик якобы выехали за пределы Украины за специальным разрешением и до сих пор не возвращались. Пропуск предполагал возвращение после завершения спортивных соревнований. Они поехали на зимние сборы с "Динамо" и "Шахтером" соответственно, но перешли в английскую Премьер-лигу.

В то же время, Забарный был дома перед июньскими матчами сборной. Мудрик же после выступлений в национальной команде поехал защищать честь родины на Евро-2023 среди 21-летних.

Ранее Минмолодежьспорта обнародовало приказ о запрете сборным Украины соревноваться вместе с атлетами из РФ и Беларуси. Ограничения касались олимпийских, неолимпийских и паралимпийских видов спорта. Федерации были обязаны отозвать украинцев с турниров, если там будут белорусские или российские спортсмены.

Впоследствии министерство изменило решение об участии украинцев в соревнованиях с россиянами. Теперь в приказе вместо "запрета" указано "не командировать" украинские делегации на соревнования с российскими и белорусскими спортсменами. Остальные пункты оставили без изменений.

Напомним, накануне оценили шансы украинских суперзвезд на получение наград на Европейских играх-2023.

К слову, ранее министр спорта Гутцайт озвучил количество спортсменов, уехавших из Украины из-за войны.

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