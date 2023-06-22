Дует зірок збірної України опинився в списку "втікачів" Мінмолодьспорту

Обидва представники першої команди "синьо-жовтих" не потрапили в оригінальний список міністерства. Його оприлюднили наприкінці травня.

Забарний та Мудрик нібито виїхали за межі України за спеціальним дозволом і досі не поверталися. Перепустка передбачала повернення після завершення спортивних змагань. Вони поїхали на зимові збори з "Динамо" та "Шахтарем" відповідно, але перейшли до англійської Прем'єр-ліги.

Водночас Забарний був удома перед червневими матчами збірної. Натомість Мудрик після виступів у національній команді поїхав захищати честь батьківщини на Євро-2023 серед 21-річних.

Раніше Мінмолодьспорту оприлюднило наказ про заборону збірним України змагатися разом із атлетами з РФ і Білорусі. Обмеження стосувалися олімпійських, неолімпійських і паралімпійських видів спорту. Федерації були зобов'язані відкликати українців із турнірів, якщо там будуть білоруські чи російські спортсмени.

Згодом міністерство змінило рішення щодо участі українців у змаганнях з росіянами. Відтепер у наказі замість "заборони" вказано "не відряджати" українські делегації на змагання з російськими та білоруськими спортсменами. Решту пунктів залишили без змін.