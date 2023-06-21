Пять украинок-суперзвезд, которых ждут медали Европейских игр-2023

Сборная Украины в статусе одного из фаворитов готовится к главным стартам Европейских игр 2023 на польской земле.

21 июня в польском Кракове и окрестностях стартуют третьи в истории Европейские игры. Мультиспортивные соревнования будут продолжаться на польской земле в течение двух недель. Сборная Украины в третий раз отправила делегацию на организованное Олимпийскими комитетами Европы мероприятие.

В этом году на Европейских играх атлеты будут соревноваться в 28-ми видах спорта. Украинские спортсмены будут представлены в 27-ми из трех десятков соревновательных дисциплин. Пропустят украинцы только турниры по пляжному гандболу, паделю и регби-7.

Главные ожидания отечественные болельщики возлагают на легкоатлетические соревнования. Минимум три украинских спортсменки здесь всерьез будут претендовать на медали наивысшего достоинства. А еще ведь есть боевые искусства, гребной спорт, фехтование, стрельба и другие виды программы.

В прыжках в высоту немалые надежды возлагают на Ярославу Магучих. Атлетка из Днепра будет бороться за "золото", удачно начав сезон-2023. В начале марта она триумфовала на чемпионате Европы в помещении, покорив высоту 1,98 м. А в мае Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате с результатом 2,01 м.

Конкуренцию украинке попытаются навязать сербка Топич, румынка Станчу и другие. Они попали в финал европейского первенства, но уступили нашей атлетке. На Европейских играх-2019 в Минске соревнований по прыжкам в высоту соревновались только мужчины.

Среди фаворитов в прыжках в длину идет другая украинка – Марина Бех-Романчук. В рамках Бриллиантовой лиги-2023 она соревнуется в двух дисциплинах, добавив еще и тройной прыжок. Именно в этом виде она завоевала "серебро" на этапе в Рабате и бронзовую медаль в Осло.

Впрочем, и в прыжках в длину этого года Бех-Романчук имела успехи. В частности, во Флоренции украинская атлетка стала третьей в прыжках в длину на этапе Бриллиантовой лиги. Главной же претенденткой на высшую награду, очевидно, будет итальянка Япикино.

Среди бегунов стоит обратить внимание на Викторию Ткачук. На Евро-2022 (не путать с Европейскими играми) она финишировала второй на дистанции 400 м с барьерами. За нидерландкой Бол угнаться тогда было нереально, но украинка стала лучшей среди остальных.

На Европейских играх конкуренты будут известными. Та же Бол, соотечественница Рыжикова, финка Лехикойнен. Попытается вернуться в борьбу за высокие места и бельгийка Клаэс. За год до Олимпийских игр Ткачук было бы хорошо пополнить коллекцию золотых наград.

В соревнованиях дзюдоисток стабильно в претендентах на самые высокие места украинка Дарья Белодед. Бронзовый призер Олимпиады в Токио в этом году еще не побеждал на значимых соревнованиях. Возможность исправить такой недостаток будет в Польше.

В Краков приедут звезды нынешнего сезона в европейском дзюдо. Нидерландка Корнелисс, немка Бальгауз и другие будут конкурировать с Белодед за первенство в весовой категории до 57 кг. "Золото" Европейских игр в Минске, олимпийскую бронзовую медаль и два титула чемпионки мира украинская дзюдоистка завоевала еще в категории до 48 кг.

Претензии на награды у Украины будут и в женском каратэ. Еще бы, в Польшу поехала серебряный призер Олимпийских игр-2020 Анжелика Терлюга. В прошлом году она триумфовала на Всемирных играх в кумите (до 55 кг), так что полна желание "выковать" золотую медаль после "серебра" в Минске четыре года назад.

Терлюга почувствовала вкус побед уже и в этом году. В марте она одержала победу на чемпионате Европы в испанской Гвадалахаре. В привычной весовой категории украинка опередила итальянку Брунори, представительницу Турции Якан и немку Бугур. Все они выступят и в Польше.

Ключевые цифры Европейских игр 2023 года

7000 атлетов станут участниками соревнований

263 украинских спортсмена поехали в Польшу

253 комплекта наград разыграют в Кракове

48 стран-участниц приехали на Игры

1 транслятор соревнований в Украине – "Суспильне" (региональные каналы и платформа "Суспильне Спорт")