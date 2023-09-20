Дуда не смог встретиться с Зеленским из-за "жесткого графика"

Президент Польши Анджей Дуда не смог встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским во время визита в Нью-Йорк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wprost.

Дуда сообщил, что запланированная встреча с Владимиром Зеленским не состоялась из-за переноса времени его выступления на Генассамблее ООН.

"Повестка дня заседания значительно изменилась. Встреча должна была состояться в 11:30, как раз во время моего выступления. У каждого здесь свой очень строгий распорядок дня", - сказал Дуда.

Он отметил, что сейчас этот вопрос "снят с повестки дня", но он не исключает, что встреча состоится позже.

Встреча Дуды и Зеленского

Недавно глава канцелярии польского президента Павел Шрот анонсировал встречу двух глав государств. Во время разговора они обсудили ситуацию с эмбарго на украинское зерно в Польше.

Позже Дуда подтвердил планы встретиться с Зеленским, однако от украинской стороны никаких анонсов разговора не было.

Запрет на импорт украинского зерна

Напомним, что весной этого года Польша ввела запрет на импорт украинского зерна и другой агропродукции, а другие страны Восточной Европы присоединились к ней. Тогда Еврокомиссия разрешила Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии запретить пшеницу, кукурузу, семена рапса и подсолнечника из Украины.

С 15 сентября запрет был отменен, однако Польша, Словакия и Венгрия продлили запрет, несмотря на решение Еврокомиссии.

19 сентября Украина подала иски против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт зерна.

Добавим также то, что в Нью-Йорке Дуда прокомментировал ситуацию с запретом на импорт зерна, сравнив Украину с "ухватающимся за соломинку утопленником".

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