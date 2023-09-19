Украина похожа на утопающего, схватившегося за соломинку: Дуда об эмбарго на украинское зерно

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в вопросе импорта украинского зерна его страна будет защищать интересы собственных фермеров. Кроме этого, он сравнил Украину с "утопленником, который хватается за соломинку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.

По его словам, Польша не закрыла свои границы для украинского зерна, а установила транспортные коридоры, через которые сейчас производится якобы вдвое больше зерна, чем в феврале этого года. Он также добавил, что его страна хочет помочь Украине, но она должна отстаивать интересы собственных фермеров.

Комментируя риторику Украины в этом вопросе, он сравнил ее с "утопленником, который хватается за соломинку".

"Должны ли мы действовать, чтобы защитить себя от травм от утопающего? Конечно, мы должны действовать, чтобы защитить себя от того, чтобы утопающий нам не причинил вреда, потому что если утопающий причинит вред и утопит нас, ему не будет помощи", - сказал Дуда.

Он также сообщил, что запланированная встреча с Владимиром Зеленским не состоялась из-за переноса времени его выступления на Генассамблее ООН.

"Сейчас этот вопрос снят с повестки дня", - сказал Дуда, выразив надежду на то, что встреча состоится позже.

Запрет на зерно и иск против ВТО

В апреле этого года Польша ввела запрет на импорт украинского зерна и другой агропродукции, после чего другие страны Восточной Европы сделали то же самое. Тогда Еврокомиссия разрешила Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии запретить пшеницу, кукурузу, семена рапса и подсолнечника из Украины.

Однако с 15 сентября запрет был отменен , однако Польша, Словакия и Венгрия заявили о дальнейших ограничениях, несмотря на решение Еврокомиссии.

19 сентября Украина подала иски против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт зерна.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Нью-Йорк должен был встретиться с Дудой и обсудить этот вопрос.

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