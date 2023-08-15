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Дуда собирается реформировать военное командование в Польше

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Вторник 15 августа 2023 01:48
Дуда собирается реформировать военное командование в Польше Фото: президент Польши Анджей Дуда (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент Польши Анджей Дуда анонсировал возрождение командования видов вооруженных сил Польши и создание командования Объединенных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

По его словам, в ближайшее время будут созданы новые структуры, такие как Объединенное командование, которым будет руководить начальник Генерального штаба страны.

"Будет воспроизведено командование видов Вооруженных Сил, отвечающих за подготовку солдат, за повседневное оперативное функционирование видов войск, но структура которых в целом будет одинаковой и в мирное, и в военное время, чтобы мы были более эффективными", - заявил Дуда.

Он отметил, что нынешняя обстановка в мире является "подчас больших вызовов, но также временем глубокого анализа и глубокого осмысления государственных вопросов, особенно вопросов государственной безопасности".

Безопасная ситуация в Польше

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша начала усиливать свою обороноспособность. Так, в марте 2023 года руководство страны решило создать самую большую сухопутную армию в Европе.

А после того, как наемники частной военной компании "Вагнера" переместились в Беларусь, в Польше начали укреплять границу с этой страной. Так, в городе Чарна-Белосток, в 35 километрах от Беларуси, будет создана новая военная база.

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Польша Анджей Дуда
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