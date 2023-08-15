Дуда збирається реформувати військове командування в Польщі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP .

За його словами, найближчим часом буде створено нові структури, такі як Об'єднане командування, яким буде керувати начальник Генерального штабу країни.

"Буде відтворене командування видів Збройних Сил, які будуть відповідати за підготовку солдатів, за повсякденне оперативне функціонування видів військ, але структура яких в цілому буде однаковою і в мирний, і в воєнний час, щоб ми були більш ефективними", - заявив Дуда.

Він зазначив, що нинішня обстановка в світі є "часом великих викликів, але також часом глибокого аналізу і глибокого осмислення державних питань, особливо питань державної безпеки".

Безпекова ситуація в Польщі

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Польща почала посилювати свою обороноздатність. Так, в березні 2023 року керівництво країни вирішило створити найбільшу сухопутну армію в Європі.

А після того, як найманці приватної військової компанії "Вагнера" перемістились до Білорусі, в Польщі почали зміцнювати кордон з цією країно. Так, в місті Чарна-Білостоцьк, за 35 кілометрів від Білорусі, буде створено нову військову базу.

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