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Дуда после переговоров с Келлогом: ожидаю как минимум прекращения огня в Украине

Варшава, Вторник 18 февраля 2025 19:11
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Дуда после переговоров с Келлогом: ожидаю как минимум прекращения огня в Украине Фото: Анджей Дуда, президент Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Польши Анджей Дуда ожидает, что при поддержке США удастся достигнуть прекращения огня между Украиной и Россией. Вашингтон очень решителен в вопросе окончания войны.

Как передает РБК-Украина, заявление Дуды приводит PAP.

Дуда рассказал, что провел переговоры со спецпредставителем президента США по Украине и России Китом Келлогом. Стороны обсудили войну России против Украины.

По словам президента Польши, он объяснил генералу, как Варшава воспринимает ситуацию в Украине. Также был затронут вопрос провокаций России, в том числе в воздушном пространстве Польши.

Дуда изложил Келлогу мнение Польши по поводу поведения России и заявлений российских чиновников.

Как отметил польский президент, у него есть "полное представление ситуации", когда речь идет о действиях, которые США предпринимают для завершения войны. Вашингтон "очень решительно вступил в игру".

"Я знаю президента Дональда Трампа. Я знаю, что он чрезвычайно решительный человек, и когда он действует, то это происходит решительно и, как правило, эффективно. Я ожидаю, что будет как минимум прекращение боевых действий, и, надеюсь, - прекращение российской агрессии против Украины", - добавил Дуда.

Слухи о прекращении огня

Напомним, ранее Financial Times со ссылкой на неназванных западных и американских чиновников писало, что российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп якобы хотят добиться прекращения огня в Украине до Пасхи (20 апреля) или 9 мая.

При этом, по данным Fox News, США и Россия уже якобы предложили трехэтапный мирный план, который, в частности, включает прекращение огня.

К слову, еще месяц назад президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украина пойдет на прекращение огня только при двух условиях.

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