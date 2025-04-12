Дуда назвал Трампа лучшим шансом для мира в Украине

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Дональд Трамп является шансом для достижения мира в Украине. Он подчеркнул важность решительных действий США для прекращения войны, в частности в контексте сложных переговоров с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky news.
Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп является самым большим шансом для достижения мира, и что его подход к международным переговорам, хотя и необычный для европейских лидеров, имеет свои преимущества.
Дуда сравнил экономическую тактику Трампа с "шоковой терапией", отметив, что президент США действует с учетом интересов американских налогоплательщиков, а не европейских союзников.
Это означает, что союзники должны сохранять спокойствие и приспосабливаться к новому трансатлантическому подходу к переговорам.
Говоря о мирных переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным, Дуда выразил уверенность, что только Трамп способен заставить Россию прекратить агрессию против Украины.
По словам Дуды, во время первого срока Трампа, он разгромил "Северный поток-2" и помешал энергетическим амбициям России через его государственного энергетического гиганта "Газпром".
Президент Польши также упомянул о важности укрепления безопасности в Европе, в частности, о планах создания военной базы "Форт Трамп" в Польше, которая должна стать важным элементом оборонной стратегии страны.
Несмотря на некоторые изменения в планах США по выводу базы в Жешуве, Дуда уверен, что Польша остается важным партнером для Америки в контексте безопасности.
Дуда считает, что даже несмотря на вызовы, Польша должна оставаться на передовой международной безопасности и продолжать сотрудничать с США для укрепления своей обороны.
Напомним, что президент Польши Анджей Дуда считает, что в Украине в случае мирного соглашения могут понадобиться миротворческие силы ООН. На это могут согласиться и Украина, и Россия.
По словам Дуды, он внимательно изучает все сигналы и слушает все предложения по обеспечению в Украине устойчивого мира, но не спешит с решениями. В частности, президент считает, что вопрос отправки миротворческих сил в Украину нужно детально обсудить.
В то же время, президент США Дональд Трамп не исключил отмены действующих таможенных тарифов для ряда торговых партнеров.
Трамп заявил, что может предложить некоторые исключения из своего 10-процентного тарифа для большинства торговых партнеров США. Хотя в то же время он настаивал на том, что "достаточно близок" к минимальному уровню для стран, которые стремятся вести переговоры о торговых соглашениях.
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