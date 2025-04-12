Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп является самым большим шансом для достижения мира, и что его подход к международным переговорам, хотя и необычный для европейских лидеров, имеет свои преимущества.

Дуда сравнил экономическую тактику Трампа с "шоковой терапией", отметив, что президент США действует с учетом интересов американских налогоплательщиков, а не европейских союзников.

Это означает, что союзники должны сохранять спокойствие и приспосабливаться к новому трансатлантическому подходу к переговорам.

Говоря о мирных переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным, Дуда выразил уверенность, что только Трамп способен заставить Россию прекратить агрессию против Украины.

По словам Дуды, во время первого срока Трампа, он разгромил "Северный поток-2" и помешал энергетическим амбициям России через его государственного энергетического гиганта "Газпром".

Президент Польши также упомянул о важности укрепления безопасности в Европе, в частности, о планах создания военной базы "Форт Трамп" в Польше, которая должна стать важным элементом оборонной стратегии страны.

Несмотря на некоторые изменения в планах США по выводу базы в Жешуве, Дуда уверен, что Польша остается важным партнером для Америки в контексте безопасности.

Дуда считает, что даже несмотря на вызовы, Польша должна оставаться на передовой международной безопасности и продолжать сотрудничать с США для укрепления своей обороны.