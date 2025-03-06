Дуда предлагает направить в Украину миротворческие силы ООН

Президент Польши Анджей Дуда считает, что в Украине в случае мирного соглашения могут понадобиться миротворческие силы ООН. На это могут согласиться и Украина, и Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дуды во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

По словам Дуды, он внимательно изучает все сигналы и слушает все предложения по обеспечению в Украине устойчивого мира, но не спешит с решениями. В частности, президент считает, что вопрос отправки миротворческих сил в Украину нужно детально обсудить.

"Мы можем обсудить натовские или европейские миротворческие силы, будут ли они нужны. Это не абсолютная необходимость", - отметил Дуда.

Он добавил, что нужно будет посмотреть на ситуацию относительно линии разграничения границ между Украиной и РФ. Возможно, понадобятся определенные миротворческие мониторинговые силы, в частности, силы Организации объединенных наций (ООН).

"Я не исключаю возможности, что обе стороны согласятся на силы ООН. Я считаю, что Россия согласится и многие страны так считают. Россия является членом ООН и, возможно, она согласится", - отметил Дуда.

Безопасность и порядок

Вместе с тем Дуда отметил, что Европа должна защищать Украину, чтобы обеспечить безопасность и порядок.

"Нам нужно помочь Украине отстроить свое государство: разминирование, удаление неразорвавшихся боеприпасов. В этом случае должны помочь полицейские силы, европейские силы, состоящие из инженеров, которые могут построить мир и порядок", - резюмировал президент Польши.

США и Украина

Также Дуда упомянул соглашение об ископаемых между Украиной и США. Президент Польши заявил, что Украина станет стратегическим местом для США с точки зрения минералов, поэтому Соединенные Штаты будут защищать свои производственные мощности даже без отправки миротворческого контингента.

"Возможно, будут построены определенные производственные мощности в Украине или перерабатывающий завод. Это стратегические интересы США, и я уверен, что они будут защищать свои стратегические интересы. Они не всегда должны отправлять свои военные силы. Когда они знают, что вовлечены их личные интересы, они будут стоять на своем", - сказал Дуда.