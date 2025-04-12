Дуда назвав Трампа найкращим шансом для миру в Україні

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Дональд Трамп є шансом для досягнення миру в Україні. Він підкреслив важливість рішучих дій США для припинення війни, зокрема в контексті складних переговорів із Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky news.
Він підкреслив, що президент США Дональд Трамп є найбільшим шансом для досягнення миру, і що його підхід до міжнародних переговорів, хоча й незвичний для європейських лідерів, має свої переваги.
Дуда порівняв економічну тактику Трампа з "шоковою терапією", відзначивши, що президент США діє з урахуванням інтересів американських платників податків, а не європейських союзників.
Це означає, що союзники повинні зберігати спокій і пристосовуватися до нового трансатлантичного підходу до переговорів.
Говорячи про мирні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, Дуда висловив впевненість, що тільки Трамп здатен змусити Росію припинити агресію проти України.
За словами Дуди, під час першого терміну Трампа, він розгромив "Північний потік-2" і завадив енергетичним амбіціям Росії через його державного енергетичного гіганта "Газпром".
Президент Польщі також згадав про важливість зміцнення безпеки в Європі, зокрема, про плани створення військової бази "Форт Трамп" у Польщі, яка має стати важливим елементом оборонної стратегії країни.
Попри деякі зміни у планах США щодо виведення бази в Жешуві, Дуда впевнений, що Польща залишається важливим партнером для Америки в контексті безпеки.
Дуда вважає, що навіть незважаючи на виклики, Польща повинна залишатися на передовій міжнародної безпеки та продовжувати співпрацювати з США для зміцнення своєї оборони.
Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда вважає, що в Україні в разі мирної угоди можуть знадобитися миротворчі сили ООН. На це можуть погодитися й Україна, і Росія.
За словами Дуди, він уважно вивчає всі сигнали й слухає всі пропозиції щодо забезпечення в Україні сталого миру, але не поспішає з рішеннями. Зокрема, президент вважає, що питання відправки миротворчих сил в Україну потрібно детально обговорити.
Водночас, президент США Дональд Трамп не виключив скасування чинних митних тарифів для низки торговельних партнерів.
Трамп заявив, що може запропонувати деякі винятки зі свого 10-відсоткового тарифу для більшості торговельних партнерів США. Хоча водночас він наполягав на тому, що "досить близький" до мінімального рівня для країн, які прагнуть вести переговори про торговельні угоди.
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