Він підкреслив, що президент США Дональд Трамп є найбільшим шансом для досягнення миру, і що його підхід до міжнародних переговорів, хоча й незвичний для європейських лідерів, має свої переваги.

Дуда порівняв економічну тактику Трампа з "шоковою терапією", відзначивши, що президент США діє з урахуванням інтересів американських платників податків, а не європейських союзників.

Це означає, що союзники повинні зберігати спокій і пристосовуватися до нового трансатлантичного підходу до переговорів.

Говорячи про мирні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, Дуда висловив впевненість, що тільки Трамп здатен змусити Росію припинити агресію проти України.

За словами Дуди, під час першого терміну Трампа, він розгромив "Північний потік-2" і завадив енергетичним амбіціям Росії через його державного енергетичного гіганта "Газпром".

Президент Польщі також згадав про важливість зміцнення безпеки в Європі, зокрема, про плани створення військової бази "Форт Трамп" у Польщі, яка має стати важливим елементом оборонної стратегії країни.

Попри деякі зміни у планах США щодо виведення бази в Жешуві, Дуда впевнений, що Польща залишається важливим партнером для Америки в контексті безпеки.

Дуда вважає, що навіть незважаючи на виклики, Польща повинна залишатися на передовій міжнародної безпеки та продовжувати співпрацювати з США для зміцнення своєї оборони.