Дуда застрял в Сингапуре из-за массированных обстрелов Израиля и Ирана

Президент Польши Анджей Дуда застрял в Сингапуре из-за обострения ситуации между Израилем и Ираном. Его рейс пришлось перенести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.
Дуда и его жена с 9 июня находятся в Юго-Восточной Азии. Президентская чета Польши посетила Малайзию и Сингапур. Андей Дуда провел встречи с политиками и принял участие в открытии Бизнес-форума Польша-Сингапур.
Президент Польши должен был возвращаться из Азии в пятницу, 13 июня. Самолет должен был отправиться до обеда и лететь через Египет. Однако эскалация на Ближнем Востоке изменила планы.
Канцелярия президента сообщила о необходимости изменения маршрута, поэтому рейс был задержан на более длительное время.
Polsat News узнало, что удалось разработать альтернативный маршрут, самолет Дуды должен вылететь в течение нескольких часов.
Ночью 13 июня Израиль нанес массированный авиаудар по ядерным и военным объектам Ирана. В армии обороны страны заявили, что операция была вынужденной, ведь Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия.
В результате атаки Израиля ликвидировано высшее военное командование Ирана.
В ответ в ночь на 14 июня Иран нанес удар по Израилю, выпустив более 150 ракет. По предварительным данным, погибли по меньшей мере три человека, десятки - ранены.
В армии обороны Израиля заявили о подготовке новых ударов по Ирану. Уже 14 июня в иранском городе Табриз прогремели взрывы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.