Дуда предложил Байдену переместить часть вооружения США в Польшу

Польский президент Анджей Дуда предложил своему американскому коллеге Джо Байдену, чтобы США перевезли часть своего вооружения в Польшу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление польского лидера в интервью TVN24.
"Я попросил президента Байдена, чтобы американские военные перевезли свое оружие в нашу страну, чтобы укрепить американский потенциал с точки зрения инфраструктуры, мое предложение было воспринято с большим вниманием", - заявил Дуда.
По главы государства, Байден в личном разговоре с ним заверил, что Польша важна для США так же, как и США для Польши.
Напомним, ранее стало известно, что Дуда планировал обсудить с Байденом присутствие американских войск в Польше.
Также мы писали, что Байден поблагодарил Дуду за помощь, которую Польша предоставила Украине.
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