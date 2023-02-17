ua ru
Пт, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дуда во время визита Байдена будет убеждать его увеличить количество войск в Польше

Новина українською →
Варшава, Пятница 17 февраля 2023 11:57
Дуда во время визита Байдена будет убеждать его увеличить количество войск в Польше Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Польши Анджей Дуда намерен во время встречи с американским лидером Джо Байденом обсудить военное присутствие войск США в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Дуда заявил, что будет убеждает Байдена увеличить количество американских войск и техники в Польше.

"У нас уже есть базы сегодня, и у нас уже есть оборудование, но я думаю, что его должно быть больше. Я также буду убеждать президента Джо Байдена сделать это", - сказал президент.

Также Дуда отметил, что обсудит этот вопрос с лидерами Франции и Германии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Польский президент надеется, что визит Байдена в Польшу будет полон конкретики, поскольку запланированная поездка имеет "мощное политическое значение".

"Я не хочу и не могу говорить о них слишком много, но я ожидаю много конкретики. Возможно, это будет такая конкретика, о которой мы не сможем говорить публично. Такой визит всегда переходит в конкретику", - объяснил Дуда.

В то же время Дуда заявил, что встреча Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в Польше не анонсирована.

"Это вопрос, связанный с безопасностью президента Джо Байдена, это вопрос, связанный с безопасностью президента Владимира Зеленского, это вопрос, связанный с нашей безопасностью как хозяев всех встреч, которые будут проходить в это время и вокруг этой символической даты - первой годовщины российского вторжения в Украину", - сказал он.

Напомним, по словам польских дипломатов, президент США Джо Байден посетит Польшу 20-22 февраля, где проведет ряд встреч и примет участие в мероприятиях.

Ранее польские СМИ сообщали, что Зеленский может посетить Польшу для встречи с Байденом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Польша Анджей Дуда
NEWS
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
DAILY
Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен