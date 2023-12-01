Дуда заверил, что не будет затягивать назначение оппозиционного правительства

Журналисты спросили главу польского государства на полях климатического саммита о том, что он будет делать, если правительство Моравецкого не получит вотум доверия в парламенте. На это у чиновника есть две недели, но уже известно, в Национальном собрании нет такого большинства.

"Я не буду затягивать процедуру и не буду что-то откладывать", - подчеркнул Дуда.

Он напомнил, что поручил Моравецкому формировать правительство сразу после его отставки, хотя теоретически мог бы сделать это позже.

"Как я и пообещал, я сделаю все спокойно, в соответствии с нашими парламентскими, избирательными и политическими обычаями, согласно положениям конституции... Все будет согласно конституционным нормам и срокам", - уточнил президент.

Что предшествовало

Стоит заметить, что голосование за правительство Моравецкого в парламенте должно состояться уже в понедельник, 11 декабря, около 15:00.

Если правительство не получит вотум доверия, то спикеру предоставят новых кандидатов на должность премьера.

Главный кандидат в премьеры Дональд Туск ожидает, что голосование за правительство от оппозиции также состоится 11 декабря, а 13 декабря оно будет приведено к присяге.