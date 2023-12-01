Дуда запевнив, що не затягуватиме призначення опозиційного уряду

Журналісти запитали главу польської держави на полях кліматичного саміту про те, що він робитиме, якщо уряд Моравецького не отримає вотуму довіри в парламенті. На це чиновник має два тижні, але вже відомо, у Національних зборах немає такої більшості.

"Я не затягуватиму процедуру і не буду щось відкладати", - підкреслив Дуда.

Він нагадав, що доручив Моравецькому формувати уряд одразу після його відставки, хоча теоретично міг би зробити це пізніше.

"Як я і пообіцяв, я зроблю все спокійно, відповідно до наших парламентських, виборчих і політичних звичаїв, згідно з положеннями конституції... Все буде згідно з конституційними нормами і термінами", - уточнив президент.

Що передувало

Варто зауважити, що голосування за уряд Моравецького у парламенті має відбутися вже у понеділок, 11 грудня, близько 15:00.

Якщо уряд не отримає вотуму довіри, то спікеру нададуть нових кандидатів на посаду прем'єра.

Головний кандидат у прем'єри Дональд Туск очікує, що голосування за уряд від опозиції також відбудеться 11 грудня, а 13 грудня його приведуть до присяги.