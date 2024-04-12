Дуда призвал НАТО увеличить производство боеприпасов для сдерживания России

"Вся Европа должна объединить усилия с Соединенными Штатами, чтобы производить больше снарядов, особенно артиллерийских. Это необходимо для обеспечения нашей безопасности", - заявил он.

Дуда добавил, что если НАТО действительно хочет сдерживать возможные нападения, то ей придется производить столько же боеприпасов, сколько и Россия.

Президент Польши назвал имеющиеся в странах НАТО боеприпасы совершенно недостаточными.

Он также призвал к "жесткой политике по увеличению оборонного потенциала на Западе". Это, по его словам, самая важная задача, стоящая сегодня перед странами НАТО, в том числе и перед странами Центральной Европы.

По его мнению, это и поддержка Украины позволит нам мирно защищаться от российского империализма.