Дуда призвал НАТО увеличить производство боеприпасов для сдерживания России

Президент Польши Анджей Дуда обратился к странам НАТО с призывом увеличить производство боеприпасов для сдерживания России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standart.
"Вся Европа должна объединить усилия с Соединенными Штатами, чтобы производить больше снарядов, особенно артиллерийских. Это необходимо для обеспечения нашей безопасности", - заявил он.
Дуда добавил, что если НАТО действительно хочет сдерживать возможные нападения, то ей придется производить столько же боеприпасов, сколько и Россия.
Президент Польши назвал имеющиеся в странах НАТО боеприпасы совершенно недостаточными.
Он также призвал к "жесткой политике по увеличению оборонного потенциала на Западе". Это, по его словам, самая важная задача, стоящая сегодня перед странами НАТО, в том числе и перед странами Центральной Европы.
По его мнению, это и поддержка Украины позволит нам мирно защищаться от российского империализма.
Ранее руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.
Его замечания прозвучали на фоне задержки или ограничения военной помощи Украине от США и Евросоюза.
16 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.
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