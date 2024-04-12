Дуда закликав НАТО збільшити виробництво боєприпасів для стримування Росії

Президент Польщі Анджей Дуда звернувся до країн НАТО із закликом збільшити виробництво боєприпасів для стримування Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standart.
"Уся Європа повинна об'єднати зусилля зі Сполученими Штатами, щоб виробляти більше снарядів, особливо артилерійських. Це необхідно для забезпечення нашої безпеки", - заявив він.
Дуда додав, що якщо НАТО дійсно хоче стримувати можливі напади, то їй доведеться виробляти стільки ж боєприпасів, скільки й Росія.
Президент Польщі назвав наявні в країнах НАТО боєприпаси абсолютно недостатніми.
Він також закликав до "жорсткої політики щодо збільшення оборонного потенціалу на Заході". Це, за його словами, найважливіше завдання, що стоїть сьогодні перед країнами НАТО, зокрема і перед країнами Центральної Європи.
На його думку, це і підтримка України дасть нам змогу мирно захищатися від російського імперіалізму.
Раніше керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися будь-коли, включаючи початок війни.
Його зауваження пролунали на тлі затримки чи обмеження військової допомоги Україні від США та Євросоюзу.
16 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу в підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.
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