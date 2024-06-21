Дуда считает проблемой решение США передавать Украине ракеты к Patriot вне очереди
Решение США предоставить Украине приоритет в поставках ракет к системам противовоздушной обороны Patriot перед другими странами-заказчиками является проблемой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды в интервью Radio Zet.
"Это всегда проблема, когда поставки задерживаются, особенно когда происходит модернизация польской армии. Однако помним, что нас защищают, среди прочего сегодня в Польше есть американские пусковые установки, есть и британские системы", - сказал Дуда.
По его мнению, ситуация демонстрирует, что западные страны производят слишком мало оружия.
Польский президент отметил, что в течение многих лет "свободный мир привык жить без войн, без угроз", а военное производство было ограничено.
"Сейчас когда есть, например, спрос на боеприпасы, склады пустые. И это огромная проблема сегодня, нужно возвращаться к нормальному производству, нужно восстанавливать цепи поставок, нужно смотреть на то, что мир изменился", подчеркнул Дуда.
Что предшествовало
Напомним, Соединенные Штаты Америки приняли решение об изменении приоритетов ближайших продаж ракет к Patriot и NASAMS другим странам в пользу Украины.
Это означает, что Украина будет получать эти ракеты с ускоренными темпами для защиты своей инфраструктуры от российских атак.
Как рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, ожидается, что первые поставки начнутся уже этим летом.
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