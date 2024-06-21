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Что означает "предоставление Украине приоритета в поставках ракет Patriot"? Объяснение Пентагона

Пятница 21 июня 2024 02:21
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Что означает "предоставление Украине приоритета в поставках ракет Patriot"? Объяснение Пентагона Фото: ЗРК Patriot (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

США изменили приоритеты ближайших продаж ракет Patriot и Nasams другим странам в пользу Украины. Это означает, что Украина будет получать эти ракеты ускоренными темпами для защиты своей инфраструктуры, которую РФ пытается уничтожить до зимы.

Об этом заявил спикер Пентагона Пэт Райдер, передает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

"На практике это будет означать, что запасы Украины будут пополняться быстрее, чтобы предоставить им возможность и дальше защищать свою критическую инфраструктуру и гражданское население с приближением зимы", - отметил Пет Райдер.

Также он объяснил, почему это решение было принято сейчас, а не раньше. По его словам, это произошло в связи с усилением атак России на энергетическую инфраструктуру Украины.

"Россия снова пытается уничтожить украинскую энергетическую систему и инфраструктуру перед зимой, поэтому украинцы срочно нуждаются в дополнительных средствах противовоздушной обороны. Это то, о чем также говорил министр Остин. Поэтому ускоренная поставка Украине дополнительных ракет - это про выживание. Именно это побудило к решению изменить запланированные в ближайшее время поставки критически важных ракет в ПВО для отправки их в Украину", - сказал спикер Пентагона, отвечая на вопрос.

Напомним, что США разрешили ВСУ бить американским оружием по РФ возле всех приграничных регионов Украины, откуда оккупанты атакуют страну.

Как сообщало РБК-Украина, первые предоставленные Украине истребители F-16, ожидаемые летом, будут защищать Харьков от российских ударов.

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