Что означает "предоставление Украине приоритета в поставках ракет Patriot"? Объяснение Пентагона

США изменили приоритеты ближайших продаж ракет Patriot и Nasams другим странам в пользу Украины. Это означает, что Украина будет получать эти ракеты ускоренными темпами для защиты своей инфраструктуры, которую РФ пытается уничтожить до зимы.

"На практике это будет означать, что запасы Украины будут пополняться быстрее, чтобы предоставить им возможность и дальше защищать свою критическую инфраструктуру и гражданское население с приближением зимы", - отметил Пет Райдер.

Также он объяснил, почему это решение было принято сейчас, а не раньше. По его словам, это произошло в связи с усилением атак России на энергетическую инфраструктуру Украины.

"Россия снова пытается уничтожить украинскую энергетическую систему и инфраструктуру перед зимой, поэтому украинцы срочно нуждаются в дополнительных средствах противовоздушной обороны. Это то, о чем также говорил министр Остин. Поэтому ускоренная поставка Украине дополнительных ракет - это про выживание. Именно это побудило к решению изменить запланированные в ближайшее время поставки критически важных ракет в ПВО для отправки их в Украину", - сказал спикер Пентагона, отвечая на вопрос.