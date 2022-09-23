Дуда ответил на ядерные угрозы Путина: в США тоже есть "кнопка"

"Соединенные Штаты являются большим ядерным государством, крупнейшим военным государством в мире, и то, что в США воспринимают эту российскую угрозу серьезно, также является угрозой для России", - заявил Дуда.

По его словам, если Москва нарушит все табу и применит даже тактическое ядерное оружие против Украины, которое не имеет ядерного оружия и сегодня защищает свою территорию, используя лишь обычное оружие, то она может ожидать "ответа".

"Путин и его окружение знают, что применение любого, даже тактического ядерного заряда к государству, не имеющему ядерного оружия, поставит этих господ вне любой мировой политики", - отметил Дуда.

Президент Польши подчеркнул, что это будет означать не только трибунал, ответственность за совершенные преступления, но и просто исключение кремлевской верхушки и всей России из цивилизованного мира.

Напомним, недавно во время срочного обращения президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране и в очередной раз пригрозил Западу ядерным оружием, которое Россия готова применить, если "будет угроза его территориальной целостности".

Добавим, на слова российского диктатора ответил и президент Украины Владимир Зеленский. Он сомневается, что это действительно произойдет, но не исключил риски, потому что "никто не видит, что у Путина в голове".

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