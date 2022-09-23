UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дуда відповів на ядерні погрози Путіна: в США теж є "кнопка"

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погрози Путіна ядерною зброєю сприймаються дуже серйозно. Але якщо він наважиться на такий крок - буде відповідь, бо США теж мають ядерну кнопку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Польщі Анджея Дуду, якого цитує Polsat News.

"Сполучені Штати є великою ядерною державою, найбільшою військовою державою у світі, і те, що в США сприймають цю російську загрозу серйозно, також є загрозою для Росії", - заявив Дуда.

За його словами, якщо Москва порушить усі табу і застосує навіть тактичну ядерну зброю проти України, яка не має ядерної зброї і сьогодні захищає свою територію, використовуючи лише звичайну зброю, то вона може очікувати на "відповідь".

"Путін і його оточення знають, що застосування будь-якого, навіть тактичного ядерного заряду до держави, яка не має ядерної зброї, поставить цих панів поза межами будь-якої світової політики", - зазначив Дуда.

Президент Польщі підкреслив, що це означатиме не лише трибуналу, відповідальності за скоєні злочини, а й просто виключення кремлівської верхівки й всієї Росії з цивілізованого світу.

Нагадаємо, нещодавно під час термінового звернення президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в країні та вчергове пригрозив Заходу ядерною зброєю, яку Росія готова застосувати, якщо "буде загроза її територіальній цілісності".

Додамо, на слова російського диктатора відповів і президент України Володимир Зеленський, який заявив, що сумнівається, що це дійсно станеться, але не виключив ризики, бо "ніхто не бачить, що у Путіна в голові".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінПольщаАнджей Дуда