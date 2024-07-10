Дуда надеется, что Украина получит приглашение в НАТО на следующем саммите

На саммите в Вашингтоне Украина, вероятно, не получит приглашение в НАТО, однако есть надежда, что это произойдет на следующей встрече стран-членов Альянса в Гааге в июне 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды на пресс-подходе на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

По его словам, на этом саммите НАТО, вероятно, не будет формального приглашения Украины в Альянс. "Но надеюсь, и буду говорить об этом в своих выступлениях, что оно станет фактом на следующем саммите, который пройдет в Гааге", - сказал Дуда.