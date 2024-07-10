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Дуда надеется, что Украина получит приглашение в НАТО на следующем саммите

Среда 10 июля 2024 19:34
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Дуда надеется, что Украина получит приглашение в НАТО на следующем саммите Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На саммите в Вашингтоне Украина, вероятно, не получит приглашение в НАТО, однако есть надежда, что это произойдет на следующей встрече стран-членов Альянса в Гааге в июне 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды на пресс-подходе на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

По его словам, на этом саммите НАТО, вероятно, не будет формального приглашения Украины в Альянс.

"Но надеюсь, и буду говорить об этом в своих выступлениях, что оно станет фактом на следующем саммите, который пройдет в Гааге", - сказал Дуда.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, в Вашингтоне 9-11 июля проходит очередной саммит НАТО. Одним из ключевых вопросов является членство Украины в Альянсе.

По словам президент Владимира Зеленского, Украина понимает, что не получит приглашение в Альянс во время саммита, но ожидает увидеть "нечто похожее на приглашение".

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что лидеры стран-членов НАТО в Вашингтоне намерены обсудить "дорожную карту" о вступлении Украины.

По данным заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дугласа Джонса, на саммите Североатлантического альянса Украине предложат "конкретные пути" для ускорения ее будущего членства в НАТО.

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