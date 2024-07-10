Дуда сподівається, що Україна отримає запрошення до НАТО на наступному саміті

На саміті у Вашингтоні Україна, ймовірно, не отримає запрошення до НАТО, однак є сподівання, що це станеться на наступній зустрічі країн-членів Альянсу в Гаазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди на прес-підході на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

За його словами, на цьому саміті НАТО, ймовірно, не буде формального запрошення України до Альянсу. "Але сподіваюся, і буду говорити про це у своїх виступах, що воно стане фактом на наступному саміті, який пройде в Гаазі", - сказав Дуда.