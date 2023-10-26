Дуда назвал двух кандидатов на пост премьера Польши

На пост премьер-министра Польши есть два кандидата. При этом было решено не сокращать срок полномочий Сейма.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, пишет РБК-Украина со ссылкой на polskieradio24 .

"У нас были, могу с уверенностью сказать, очень хорошие разговоры, очень содержательные разговоры. Во-первых, по кадровым вопросам. Во-вторых, о содержательных вопросах, связанных с разного рода вопросами, которые нам придется рассматривать и принимать политические решения в ближайшем или отдаленном будущем", - сказал он, подводя итоги консультаций с представителями избиркомов.

По его словам, сейчас "есть два серьезных" кандидата на пост премьер-министра - Матеуш Моравецкий и Дональд Туск.

При этом Дуда отметил, что что не будет сокращать срок полномочий Сейма (нижняя палата польского парламента, - ред.) и созовет следующее заседание этой палаты на понедельник, 13 ноября.

Выборы в Польше

В Польше 15 октября прошли парламентские выборы. По их результатам определились 460 членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата).

17 октября были подсчитаны все голоса. По результатам выборов руководящая партия "Право и справедливость" набрала 35,38% голосов. На втором месте - "Гражданская коалиция" - 30,70%, далее - "Третий путь" (14,40%), "Ливица" (8.61%) и крайняя правая и антиукраинская "Конфедерация" (7,16%). Подробнее - в материале РБК-Украина.