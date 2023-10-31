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СМИ узнали, когда Дуда выдвинет кандидата в премьеры Польши

Варшава, Вторник 31 октября 2023 20:03
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СМИ узнали, когда Дуда выдвинет кандидата в премьеры Польши Фото: Анджей Дуда, президент Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Польши Анджей Дуда, вероятно, выдвинет кандидата на должность премьер-министра только после середины ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

По информации источников издания, Дуда перед тем, как объявить кандидата на должность премьера, хочет увидеть, кто имеет парламентское большинство в Сейме (нижняя палата парламента). Это президент выяснит исходя из результатов первого парламентского голосования - за спикера.

По данным журналистов, голосование, вероятно, покажет, что большинство имеют "Гражданская платформа", "Левые", "Польша 2050" и Польская крестьянская партия.

"Таким образом, президент будет вынужден признать, что только Дональд Туск имеет стабильную поддержку", - пишет издание.

Что предшествовало

Напомним, 15 октября в Польше прошли парламентские выборы. Правящая партия "Право и справедливость" набрала 35,38% голосов, что не позволило ей получить большинство мест в Сейме.

Второе место занял главный конкурент "Права и справедливости" - "Гражданская коалиция", которую возглавляет Дональд Туск.

Как отмечал недавно Дуда, сейчас на пост премьера есть два главных кандидата - Туск и Матеуш Моравецкий.

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Дональд Туск Польша Анджей Дуда
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